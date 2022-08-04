İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ile beraberindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ve çok sayıda parti teşkilatından üye, Çorum'da gerçekleştirecekleri program öncesi Sungurlu’da mola verdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret eden İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ile beraberindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ile beraberindeki parti yöneticileri, ilçede yapılan çalışmaları ve ilçe kadın kolları teşkilatının faaliyetlerini değerlendirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahiner, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)