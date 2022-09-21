Sungurlu Belediyesi ekiplerinin Hacettepe Mahallesi Şehit Akif Kapaklı Caddesi’nde alt zemin ve kaldırım çalışmasını bitirdiği ve yola beton dökümüne başladığı belirtildi.

Yol yapım makinasına bizzat çıkarak beton döken Başkan Şahiner, çalışmaların hızlanması için personele talimat verdi. Çalışmaları yakından takip eden ve destekleri için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Başkan Şahiner, “Mahallemizin uzun zamandır bu yolu beklediğini biliyoruz. Şartlar ve imkânlar doğrultusunda çalışmaları ancak başlattık. İnşallah mahalle sakinlerimiz özlemini çektiği yola kavuşuyor. En hızlı şekilde çalışmaların tamamlanması için arkadaşlarımla görüştüm. Asfalt makinası ve personel göndererek çalışmamıza destek olan Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a ve ekibine teşekkür ederim. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.



Yeni yapılan yoldan memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalleli, çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yanına gelerek teşekkürlerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

