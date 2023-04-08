Programa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve eşi Vildan Şahiner evsahipliği yaparken, İl genel meclis üyesi Ercan Şahin, İyi Parti Sungurlu İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, İyi Parti Kadın Kolları Başkanı Mahinur Barak, belediye meclis üyeleri ve eşleri , belediye başkan yardımcıları ve eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan ve "Kendinizi ilçemizde misafir olarak görmeyin siz bizim hemşerilerimizsiniz" diyen Belediye Başkanı Şahiner, “Sevgili Kardeşlerim, ilçemize, gönlümüze ve davetimize hoş geldiniz. Gönül isterdi ki sizi çok daha farklı, çok daha güzel sebeplerle ilçemizde ağırlayalım. Ancak Yüce Mevla’mın takdiriyle acı bir vesileyle sizleri misafir etmek nasip oldu.

Biz Sungurlulular olarak birlik ve dayanışmayı her zaman başardık. Şimdi de sizler için birlik olduk, beraber taşın altına elimizi koyduk. Gücümüzün yettiğini yapmaya çalıştık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Ülke olarak, millet olarak biz zor günlerde ele ele vererek mücadele etmeyi çok iyi biliyoruz. Bu süreçte işte öyle zorlu bir süreç.. 6 Şubat sabahı hepimiz için acı ve kara bir gün oldu. Yaşamış olduğunuz felaket hepimizi derinden yaraladı. Acınızı acımız bildik, ekmeğimizi ekmeğiniz. Mevlam’ın böylesine bir olayı bir daha kimseye yaşatmaması en büyük temennimiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Birlikte güzel günlere kavuşacağız. Biliniz ki bu kardeşiniz her zaman tüm imkânları ile yanınızda olacak. İlçemizde bulunduğunuz süre boyunca sizler için yapabileceğim ne olursa bizlere ulaşabilir, taleplerinizi iletebilirsiniz. Yeniden kuracağınız hayat için bir dost eli olarak yanınızdayız. Acınız acımız, umudunuz umudumuz ve evimiz evinizdir. Davetimize icabet buyurdurduğunuz içinde ayrıca teşekkür ederim. . Hayırlı iftarlar diliyorum, afiyet olsun.” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)