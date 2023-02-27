Sungurlu Belediyesi, depremin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren tüm imkanlarını sefer etmiş, hemen ilçe genelinde yardım kampanyası başlatmıştı.

Hayırsever Sungurlu halkının destekleriyle toplanan yardımlar, ivedilikle tırlarla deprem bölgesine ulaştırılmıştı. Hatay’a arama kurtarma ekibi gönderen Sungurlu Belediyesi, ayrıca Hatay’a 10 bin kişilik aşevi kurmuş, günlerce depremzedelere sıcak çorba ve yemek ikramında bulunmuştu.

Sungurlu Kadın Kültür Merkezi’ne kurduğu ‘Hayır Çarşısı’ ile de ilçemize yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan Sungurlu Belediyesi, son olarak ise ‘Çadırkent’ kurulumu için kampanya başlatmış, toplanan yardımlarla Hatay İskenderun’a Çadırkent kurmuştu.

“KAPIMIZ AÇIK”

Bu zor günleri tüm Türkiye, birlik içerisinde atlatacaktır diyen Başkan Şahiner, “Allah'tan bir daha böyle afetleri bizlere yaşatmaması için duacıyız. Depremzede ailelere kapımız sonuna kadar açık. Deprem mağduriyeti ile ilçemizde misafir ettiğimiz ailelerimizin acil ihtiyaçlarını karşılarken, Kadın Kültür Merkezi’nde, gönüllülerimiz hem de personelimiz, çok nazik ve titiz davranarak, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Küçüğünden büyüğüne depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ŞAHİNER’DEN SEFERBER OLAN HERKESE TEŞEKKÜR

Deprem sürecinde giden yardım araçlarının hemşerilerin gönlünden geçtiği gibi hakkıyla yerine ulaştırıldığına da dikkat çeken Şahiner, “Gönlünün zenginliğini depremzedeler için paylaşanlara, emektar kadınlarımıza, kocaman yürekli çocuklara, Tırlarıyla sevkiyat için bedelsiz çeken, hiç bir maddiyat gözetmeden, hatta mazot parasını bile istemeyen hemşerilerime, 'az çok demeden bu da benden olsun' deyip seferber olan herkese maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. El ele bu süreci birlikte atlatacağız, yaraları birlikte saracağız" diye konuştu.



(Haber Merkezi)

