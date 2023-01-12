Basın mensuplarının gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalıştığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tüm basının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını dile getirdi.

Mesajında ilkeli, tarafsız ve güvenilir haber için gecesini gündüzüne katan gazetecileri tebrik eden Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, şu görüşlere yer verdi: “Günümüzde toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına önemli bir görev üstlenen gazeteciler, her türlü zorlu koşul ve şartta görevlerini büyük bir hassasiyetle yapmaktadır. Gazetecilik mesleğinin öneminin altını çizmek istiyorum. Toplumsal bilinci artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulması açısından gazetecilik olmazsa olmazlarımızdandır.

Toplumu, basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Özellikle yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin ve ilçemizin hak ettiği yere ulaşması noktasında önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır.

Olaylara yapıcı yaklaşan kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, gazetecilik gibi meşakkatli mesleği büyük bir özveriyle sürdüren, yerel ve yaygın basınımızda görev yapan değerli gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara başarılar, görevleri başında hayatlarını kaybeden basın emekçilerimize de Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

