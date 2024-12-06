Ziyarette, iki yetkili, Çorum ilindeki gençlik ve spor faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, çeşitli projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, gençlik ve spor alanındaki gelişmelerin yanı sıra, ildeki spor alt yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin spora katılımının artırılması konuları ele alındı.

Şahbaz, Çorum'daki spor potansiyelini takdir ederken, gelecekte yapılacak işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Şahin ise, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Bakanlığın destekleriyle spor alanındaki yatırımları ve projeleri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ziyaret, iki tarafın da verimli bir işbirliği yapma konusunda kararlılıklarını ortaya koyarak sona erdi.