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Eylül ayında kuruluşunu gerçekleştiren Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası 1.5 ayda 750 üye sayısına ulaştı. Yılsonuna kadar üye sayısını 2.500’e çıkarmayı hedefleyen sendika, 2024 Mayıs ayında yapılacak olan sendika üye sayıları tespitine kadar üye sayısını 5.000’e çıkarmak için çalışıyor.

Bugüne kadar görülmemiş bir sendikal anlayışla yola çıktıklarını belirten kurucu Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası Genel Başkanı Salim Kar, sağlık çalışanlarının sesi olacaklarına vurgu yaparken, hem sağlık tesislerinin hem de sağlık çalışanlarının pek çok sorunları bulunduğunu, bu sorunları çözmek için mücadele edeceklerinin altını çizerek, Sağlık hizmet kolunda faal sendikalar, sağlık çalışanlarının sorunlarına çare olabilselerdi sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden sorunlarına çözüm aramaya, sıkıntılarını ifade etmeye ve çeşitli platformlar aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışmazlardı. İşte, biz onların sesiyiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının mesleki, sosyal ve ekonomik beklenti ve taleplerinin çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Salim Kar, açıklamasında şunları söyledi: “Gerek sağlık tesislerinin gerek sağlık çalışanlarının sorunlarının üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. İlkeli ve kararlı bir sendikal anlayışla haklarımızı elde etmek için mücadele edeceğiz. Henüz yeni kurulan bir sendika olarak üye sayımız 750’yi buldu. İnşallah yılsonuna kadar 2.500 üye hedefimize ulaşacağız. 2024 Mayıs ayında üye sayımızın 5.000’i geçmesini bekliyoruz. Yeni kurulmuş bir sendika olarak bize gösterilen ilgiden memnunuz. Demek ki sağlık çalışanları mevcut sendikalardan beklediklerini alamadılar. Açık ve net olarak bardak sendikacılığı yapmayacağız. Nerede bir meslektaşımızın sorunu varsa yanında olacağız. Çok iyi bir hukuk birimimiz var. Üyelerimizin mesleki her türlü sıkıntısında destek veriyoruz.

Sarı sendika olmayacağız. Siyasal sendikacılık yapmayacağız. İlkelerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına sessiz kalan kim olursa olsun, sendika vs. eleştirmekten çekinmeyeceğiz. Bu vesileyle bize üye olarak destek veren, maddi manevi desteğiyle bize güç katan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkürü bir borç biliyorum.”