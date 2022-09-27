YENİ SENDİKA’nın Çorum İl Başkanlığı’na ise Mustafa Aşık getirildi. Yeni Sendika İl Başkanı Aşık yaptığı açıklamada, Türkiye’de mevcut sendikaların çalışanların sorunlarını çözmekten uzak durduklarını belirterek, eski Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve 60 kişilik kurucular üyesinin katılımı ile genel merkezi Ankara olan Yeni Sendika’yı kurduklarını ifade etti.

Mustafa Aşık, üye sayısından ziyade üyelerin memnuniyetinin öncelikleri olacağının altını çizerek, “Nerede bir sağlık çalışanı varsa Yeni Sendika onunla olacak. Rabbim çıktığımız bu yolda mahcup etmesin. Temiz bir sayfa ile yolumuza devam edeceğiz. Kavgasız, kimseyi kötülemeden, kimseye rakip olmadan yada kimseyi bölme hedefi olmadan doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Hedefimiz bilimsel verilere dayalı, çalışan hak ve kazanımları için mücadele eden, mesleki refah ve saygınlığı arttırmaya yönelik çalışmalar olacak. Sahada emek veren çalışanlarımızın umudu, heyecanı ve inancı bizim yarınlara dair en büyük motivasyonumuz olacaktır” dedi.

Buna göre YENİ SENDİKA İl Yönetimi de şu isimlerden oluştu: “İl Temsilcisi Vekili: Ayhan Yılmaz, İl Temsilcisi Yrd (Teşkilat Yönetimi): Murat Sirem, İl Temsilcisi Yrd (Finansal Yönetim) Yusuf Sarıtaş, İl Temsilcisi Yrd (Mevzuat, Hukuki, Destek ve Toplu Sözleşme Yönetimi): Mustafa Koçak, İl Temsilcisi Yrd (Kurumsal İletişim, Arge ve Yeni Medya Yönetimi): Ümmügül Özenç ve İl Temsilcisi Yrd (Eğitim ve Sosyal Faaliyet Yönetimi): Mustafa Gümüş”

(Tugay GÖKTÜRK)

