Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en fazla alımın sağlık teknikerliği alanında yapılacağını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin 900 sürekli işçinin de istihdam edileceğini ve toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağı dile getirdi.

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 yeni personel alınacak. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir” dedi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: “KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun”

(Haber Merkezi)

