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Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında bu yıl belirlenen “Sağlıkla Yaşayan Türkiye” sloganı doğrultusunda Saat Kulesi Hürriyet Meydanı önünde stant kuruldu.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından kurulan stantlarda halk sağlığını tehdit eden kanser hastalıkları ve sigara gibi zararlılar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplum farkındalığını artırma ve bilinçlendirme amacıyla 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdüren Sağlık Müdürlüğü standında mamografi ve karbonmonoksit testleri yapılarak vatandaşa çeşitli konularla ilgili bilgiler verilip sağlıklı yaşam olgusuna dikkat çekildi. Vatandaşlara çeşitli konularda broşürler de dağıtılan etkinlikte hareketli yaşam, fiziksel aktivite ve doğru beslenmenin önemine de değinildi.