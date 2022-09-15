Sağlıkta şiddetin maalesef ülke gündemi olmaya devam ettiğini dile getiren Murat Yurt ile Ahmet Balabaz son olarak İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı ölmesine tepki gösterdi.

Tarih boyunca savaşlarda dahi canını hiçe sayan ve gecesini gündüzüne katarak şifa dağıtmak için çalışan sağlık çalışanlarına kurşun sıkılmaz iken günümüzde ise doktorların kurşunlanarak güvenlik görevlilerinin bıçaklanarak öldürüldüğünü, sekreter, temizlik görevlisi ve klinik destek personelinin aşağılanarak darp edildiğini vurgulayan Yurt ile Balabaz, “Kısaca sağlık çalışanlarımız kendilerini güvende hissetmedikleri kendilerine ne zaman sıra geleceğinin korkusu ve endişesi ile mesleklerini yapmaya çalışıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağlayan düzenlemenin yasalaşmasına rağmen yeterli olmadığını, acilen yeniden düzenlemeler yapılması gerektiğini anlatan Yurt ile Balabaz yazılı açıklamalarında şu görüşlere yer verdi: “Cezai müeyyidelerin artırılması, hapis cezalarının artırılması, yapılan düzenlemelerinde yıl boyu kamu spotu olarak basın yayın kuruluşlarından yayınlanması gerekiyor. Şiddete meyilli olan insanların, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı zaman ne duruma geleceğini unutturmamamız gerekiyor.

Sağlıkta şiddetin yerini sağlıkça vahşet almıştır. Kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi sağlık çalışanları tarafından karşılanamaz hale gelmiştir. Emeğimiz değersizleştirilmiş, sağlık çalışanlarının da bir insan olduğunu bilmeyen zihinler tarafından, hasta-hekim başta olmak üzere hasta-sağlık çalışanı ilişkisi deforme olmuş ve itibarsızlaştırılmış, sağlıkçılara yönelik şiddet toplumsal bir salgın halini almıştır. Bunlara sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu olayların son bulması için daha etkin, daha caydırıcı tedbirler almak zorundayız. Bizim talebimiz daha ağır cezai müeyyidelerin uygulanması, yasallaşması gerekiyor. Sağlıkta yaşanan bu vahşeti dün olduğu gibi bugün ve yarın da elimizden geldiğince her platformda yetkililere duyuracağız”

Murat Yurt ile Ahmet Balabaz, Tuğrul Okudan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sağlık camiasına da başsağlığı dileklerini iletti.

(Bülent USLU)

