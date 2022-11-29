Sahanın tek gündeminin banka maaş promosyonu konusundaki belirsizlik olduğunu ifade eden Saatcı, “Banka maaş promosyonu konusunda Sağlık-Sen olarak sürecin başından bu yana çok dağınık gidildiğini, iller arasında rekabeti değersizleştirip, zihinleri kirleten bir algı ortamının oluştuğunu ve durumun içinden çıkılmaz bir hale büründüğünü yetkililerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın duruma el koyarak Adalet Bakanlığı ve EGM’de olduğu gibi birleştirip bütünleştirici bir öncülük yapması gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın duruma el koymasından bu yana hayli zaman geçti. Süreç uzadıkça uzadı ve hiçbir açıklama yapılmaması nedeniyle de sahada muazzam bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon oluştu. Ekonomik parametreler ortada, bankaların teklifleri ortada, çalışan sayıları belli. Her şey hazır ancak bir türlü işin adı koyulamıyor. Bu işin bir realitesi var ve çalışanların da beklentisi var. O halde neden bekleniyor anlamak mümkün değil?” ifadelerini kullandı.

Sabırsızlığın arttığını, tepkilerin her geçen gün çoğaldığını belirten Saatcı, “Beklemekten canımız çıktı ama promosyon çıkmadı misali çalışanların sabırsızlığı artmakta, tepkiler çoğalmaktadır. Bir çözüm ortaya koyulmayacaksa neden sorumluluk alındı? Erken teşhis hayat kurtarır ve geç gelen adalet, adalet değildir. Geciken teşhis ve tedaviler hastanın iyileşmesine değil kötüleşmesine sebep olacaktır. Kamuoyu ve çalışanların bilgilendirilmesi, sahadaki kafa karışıklığını ve manipülasyonları da engelleyecektir. Ancak nedense bu bilgilendirme yapılmıyor. Pandemi sürecini son derece şeffaf ve aynı oranda başarıyla sürdüren Sağlık Bakanlığı, bu süreçte maalesef gizem dolu davranmayı tercih ediyor. İvedilikle konunun tarafları muhatap alınarak çözüm yolu bulunmalı, memnuniyet oluşturacak bir rakam açıklanmalı ve promosyon konusu çalışanların gündeminden çıkarılmalıdır.” (Haber Merkezi)

