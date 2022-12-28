İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre vatandaşın istek ve şikayetlerini dinlemek amacıyla Halk Günü Toplantısı’nın ilkinin geçtiğimiz gün makamda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü makam odasında iki haftada bir Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında Halk Günü yapılacağı bildirilirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın 3 ve 17 Ocak 2023 günleri de vatandaşları ağırlayarak sorun ve taleplerini dinleyeceği kaydedildi.

Vatandaşların sağlık sorunları, ilgili istek, şikâyet ve önerilerini anlatabileceği toplantı ile ilgili “Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın İl Sağlık Müdürlüğü’ne şahsen ya da 219 55 00 numaralı telefonu arayarak müracaat etmeleri ve görüşme taleplerini iletmeleri gerekmektedir” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

