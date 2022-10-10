Sağlık-İş İl Başkanı Murat Yurt, Sağlık-İş İl Koordinatörü Erdal Kurt, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcisi Ahmet Balabaz, Sağlık-İş yöneticileri Fındık Taşkıran, Nuh Özturan, Muttalip Satıcı, Erdem Yurdasay, Sağlık-İş Diş Hastanesi Temsilcisi Selami Tetik ve sendika üyelerinin katılımı ile Mevlid Kandili nedeni ile hastanede düzenlenen helva dağıtımına Türk-İş’e bağlı sendikaların yöneticileri de katıldı.

Sağlık-İş Başkanı Yurt tüm Çorum halkının ve İslam aleminin kandilini kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

