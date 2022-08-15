Yönetmelikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Saatcı şunları söyledi:

“Yönetmeliği, genel itibariyle 2 başlıkta değerlendirebiliriz. Çalışanların lehine ‘yeni’ iyileştirmeler sağlanmıştır. Keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli alt düzenlemeler yapılmalıdır. Bu yönetmelikle, sabit ek ödemelerin mahsuplaşması fiilen etkisiz hale gelmiştir. Tüm çalışanlara ‘taban’ belirlenmesi önemli bir adımdır. Çalışanların sabit gelirleri artmış oldu. Teşvik ek ödemesi sistemiyle tüm çalışanların gelirlerinin daha da artması mümkündür. Hekim ve hekim dışı ek ödeme havuzlarının ayrılması imkanı sağlanmıştır. Yılda 7 gün raporda, heyet raporlarında ve 10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Teşvik ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı geniş yetkiye sahip olmuştur. Ancak, Bakanlık aldığı bu geniş yetkiyi hakkaniyet odaklı kullanmalı, nesnel prensiplere dayandırmalıdır. Hekim dışı sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır. Sağlık Müdürlüklerinde çalışanların taban ek ödemelerinin birim hedef puanına endekslenmesi hakkaniyetli olmamıştır. Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı, ASM'ler, üniversite hastaneleri, Hudut Sahiller ve Adli Tıp Kurumu için de ivedilikle gereken düzenlemeler yapılmalıdır.” (Haber Merkezi)

