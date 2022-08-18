Sağlık çalışanlarının siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirten Yurt ve Balabaz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hiç bir siyasi parti mensubu kişi ya da kişilerin eleştiri adı altında yaptığı açıklamalarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sekreterler başta olmak üzere sağlık işçilerini hedef gösterip zan altında bırakarak, sağlık işçilerini ne oy malzemesi olarak kullanılmasına ne de siyasi emellerinize alet ettirmeye müsaade etmeyiz.

Evrak ve belge durumu sadece Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi’ne özgü değildir. Türkiye’deki bütün devlet hastanelerinde olduğu gibidir. Eğer ki fazla ve aykırı bir işlem varsa bunun sunulmasını ve ispatlamasını da hiç bir sağlık işçilerini hedef göstermeden ispatlanmasını da isteriz.

Sayın Zorlu'nun iddiasına göre bahse konu ‘nüfuzlu kimseler’ atama işlerinde söz sahibi, hastanenin işleyişinde söz sahibi ve hastane içinde amir ile çalışan arasındaki ast-üst ilişkisinde de söz sahibi. Kendisinden bu nüfuzlu kişilerin kim olduğunu eğer ki bir delil ve belge varsa açıklamasını bekliyoruz. Kendisinin sunacağı hiçbir belge ve delil yoksa da vatandaşımızın ve halkımızın üstüne algı yaratmasını ‘siyasal bir operasyon’ olarak görüyoruz.

Bilinmelidir ki hastanenin hangi birimi olursa olsun hiç bir sağlık çalışanının hastane yönetiminin kuralları ve amirlerinin talimatları haricinde keyfi uygulamalarda bulunması ve hiç bir hasta ile hasta yakınının mağdur edilmesi söz konusu değildir.

Türk Sağlık-İş olarak gözlerinizle görmediğiniz kulaktan duyma sözlerle yapılan bu tür talihsiz ve mesnetsiz açıklamalarınızla başta sekreterler olmak üzere hiç bir sağlık işçilerini hedef tahtası haline getirilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez dikkatinizi çekiyor ve başta sekreterler olmak üzere sizleri sağlık işçileri adına hepinizi kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

