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Huzur Sağlık-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından Genel Başkan Şeref Buldum’un önderliğinde (16 Eylül 2023 Cumartesi) saat 14.00 – 18.00 arasında Ankara’da Anıt Park toplantı ve gösteri yürüyüş alanında; merkezi ve yerel yönetimlere 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4D statüsündeki işçilerin tayin ve bazı özlük haklarının verilmesi talebiyle açık hava toplantısı düzenlenecek.

Açık hava toplantısına Huzur Sağlık-İş Çorum İl Başkanı Hüseyin Kılıç ile sendika üyeleri de katılacak. Kılıç, Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak etkinlik ve hak arama toplantısına destek vereceklerini bildirerek, “tüm üyelerimizi, işçi kardeşlerimizi ve işçilerimizi ve tüm hemşehrilerimizi kutlu davamızda yanımızda görmek istiyoruz” dedi.