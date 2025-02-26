Çalışanların maaş dışı ödemelerinde yaşanan garabetler ve adaletsizliklerin mağduriyet oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Gök, bu durumlardan birinin de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerindeki teşvik dağıtım oranlarında görüldüğünü kaydetti.

Dağıtım oranlarının Ocak 2024 tarihinde 0.36 iken bir sene sonra Ocak 2025’te 0,22’ye düşürüldüğünü belirten Gök, “Bir diş hekimi için 30 bin puanda geçen seneye göre yaklaşık 5 bin TL’ye kayba neden olan bu düşüşün bir izahı olamaz” dedi.

Kurumların fatura tutarı yükselmekte iken dağıtım oranları düşürülerek çalışanların mağdur edildiğini, çalışanın hakkı ve alın terinin elinden alındığını kaydeden Gök, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Böyle bir geriye gidişin adına teşvik denilmesi de anlamsızdır. Bu durum teşvik etmekten öte çalışanların çalışma heveslerini kıran, motivasyonlarını düşüren ve sağlık hizmetine olumsuz etki eden bir uygulamadır.

Bakanlık dağıtım oranlarındaki kayıpları sonlandırarak bu kabul edilemez düşüşü bitirmeli ve dağıtım oranlarını bir yıl önceki eski seviyesine çıkarmalıdır.

Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda Sağlık Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaparak çalışanların kaybının telafi edilmesini talep edeceğiz.”

Editör: SELDA FINDIK