ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacak.

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