Merhume Feride Uçar'ın eşi, Yadigâr, Ahmet, merhum Hüseyin, Mustafa, Erdoğan Uçar, Gürcü Yıldırım, Fatma Öztrak, Satı Öztürk ve Maksude Köksal'ın babaları, merhum Hikmet Yıldırım'ın kayınpederi, Çorum Barosu’nun önceki Başkanı Av. Altan Akpınar’ın eşi Asude Akpınar ile CHP Merkez İlçe Yöneticisi Murat Onur Uçar'ın dedesi, Çorum'un tanınmış şahsiyetlerinden Sadık Uçar’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen törenin ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş, CHP İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem il başkanları, milletvekili aday adayları, il genel ve belediye meclis üyeleri, Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

