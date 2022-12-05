Polis memuru Emrah Kural’ın babası, Muharrem Kural ve Hıdır Kural’ın kardeşi, Şemşi Kural’ın damadı, Hanım Kural’ın eşi olan Sadık Kural, yakalandığı kanser hastalığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. Sadık Kural, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Atçalı Köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

