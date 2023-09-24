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*** Çorum Barosu avukatlarından Sadık Eral’ın stajyeri Aysu Koparan, Almanya’da savcı oldu. Aysu Koparan ve ailesi, Sadık Eral’a, “emeğiniz var” diyerek teşekkür mesajı gönderdiler.

*** Gazeteniz ÇORUM HABER’in 12 Mart 2019 tarihli haberinde, “Almanya’da hukuk okuyor, stajını Çorum’da yapıyor” başlığı altında şu bilgiler verilmişti:

*** “Ruhr Universitat Bochum’da hukuk öğrencisi olan Aysu Koparan, Çorumlu Sakine Çiftçi Koparan ve Ali Koparan’ın kızları. Aysu Koparan, Alman hukuk fakültelerinde Almanya dışında da staj olanağı bulunduğu için 6 haftalık stajlarından birini memleketi Çorum’da yapmaya karar verdi ve Av. Sadık Eral’ın bürosunda staja başladı.”