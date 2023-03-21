Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi CHP’de aday adaylarının başvuru süreci devam ediyor. Milletvekili Aday Adayı olan Sadık Eral da Genel Merkez’e başvuru evraklarını teslim ettikten sonra saat 13.00’de CHP İl binasında düzenlediği geniş katılımlı bir toplantı ile aday adaylığını kamuoyu ile paylaştı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl, Merkez İlçe, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile partililerin katıldığı programda aday adaylığını açıklayan Sadık Eral sözlerine Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Tüm Çorumluların 21 Mart Nevruz Bayramı’nı da kutlayan Sadık Eral, CHP’nin vatandaşı olmaktan onur duyduğu bağımsız, laik Cumhuriyeti kuran, Atatürk devrimlerini yapan bir parti olduğunu, Türkiye’nin 14 Mayıs’ta sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçeceğini, bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını kaydetti.

Av. Eral; “Biz bu seçimde Cumhuriyeti, laikliği, demokrasiyi onaylayacağız. Biz bu seçimlerde atalarımızın kanları ve canlarıyla kurduğu Cumhuriyetin kaderini oylayacağız. Öncelikle ve önemle bize düşen görev. Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyete sahip çıkmak hepimiz için namus borcudur. Bu süreçte milletimize hizmet için göreve talibim” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

