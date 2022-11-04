“İtiraz Ediyorum” adlı müzikli güldürü niteliğindeki oyununu sahnelemek üzere ilimize gelen hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı, Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Yayın Yönetmeni Caner Ergan ve genç oyuncularla bir araya geldi.

Gençlere tiyatro konusunda deneyimlerini aktaran, onlara bazı tavsiyelerle bulunan Müfit Can Saçıntı, son yıllarda tiyatronun büyük bir önem kazandığının altını çizdi. Gençlerin sorularına da yanıt veren Saçıntı, etkili bir söyleşiye imza attı.

Söyleşinin sonunda ise hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

