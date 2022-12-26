Çorum FK’nın geçen sezon başında 24 Erzincanspor’dan kadrosuna kattığı Sabrican Vural, ilk yarıda kırmızı-siyahlı formayı ligde 10 maçta 202 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 90 dakika giyerken, devre arasında Isparta 32Spor’a kiralık vermişti.

Bu sezon da Kırklarelispor’a kiralanan 21 yaşındaki Sabrican, Trakya ekibiyle ligde 18 lig maçına çıktığı 985 dakika süre aldı. Türkiye Kupası’nda da 3 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giyen Sabrican, 197 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

(Hüseyin AŞKIN)

