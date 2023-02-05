Çorum FK, 22.hafta maçında konuk olduğu Bursaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerken, eski takımına karşı farklı bir galibiyet alan teknik direktör Tahsin Tam, sabırlı ve kararlı bir oyun ortaya koyduklarını ve karşılığını da aldıklarını söyledi.

Oyun planına sadık kaldıklarını ve disiplinli oynadıklarını ifade eden Tahsin Tam, akan oyunda rakibe pozisyon vermediklerine dikkat çekerken, “Başından sonuna kadar hakim oynadığımız maçtan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz.

İlk yarıda topa sahip olduk ve etkili ataklar yaptık, net pozisyonlar yakaladık. Bu pozisyonları değerlendirebilseydik maçı ilk yarıda bitirebilirdik.

Rakibimiz kazandığı toplarla hızlı hücumlar yapmaya ve duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Set oyununda ve hızlı hücumlarla rakibe pozisyon vermedik.

İkinci yarı yine aynı taktik disiplinle oyuna başladık. Sabırlı ve kararlı bir oyun ortaya koyduk. Akan oyunda planladığımız şekilde hem set oyununu, hem hızlı hücumu iyi oynadık. Bulduğumuz gollerle galip gelmeyi başardık.

Disiplinli ve istekli bir oyun ortaya koyan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Deplasmanda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’dan ayrıldıktan sonra Çorum FK’nın başına geçen teknik direktör Tahsin Tam, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise, duygusal anlar yaşadığını ifade etti ve “Benim için duygusal olarak zor bir maçtı. Gerçekten çok zorlandım. Sezon başında burada çalışıyordum. Bursaspor umarım bundan sonra istediği puanları alır. Allah kolaylık versin” dedi.

İki takım arasındaki seviye farkının ortaya çıktığını belirten deneyimli teknik adam, ”Bursaspor iyi başladı. İlk devre genç oyuncuların olgunlaştığını gözlemledim. Cenk ve Kubilay da gördüğüm kadarıyla fiziksel eşiği aşmış durumdaydı. Bu farklı bir mücadeleydi. Bursaspor başarılı olup sezonu iyi yerde bitirecektir” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

