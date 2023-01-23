Sakatlığından dolayı Somaspor’a karşı foram giyemeyen deneyimli 10 numara, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hikayesine inanmadığı hiçbir yerde bulunmadığına vurgu yaparken, sezon sonunda şampiyon olacaklarını dile getirdi.

Taraftardan, iyi günde de, kötü günde de destek ve sabır isteyen Gökhan Karadeniz, “Çok değerli Çorum FK sevdalıları; Birçok kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş bir kardeşiniz olarak, size seslenmek istiyorum. Hikâyesine inanmadığım hiçbir yerde bulunmadım. Yürüdüğümüz bu yolda bizi aşağı çekmek için her şeyi yapacaklar. Desteğinizle bizleri ayakta tutan, güç veren, sahiplenen sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi tek isteğimiz, tek arzumuz şampiyonluk. İyi günde, kötü günde yanımızda olun. Başladığımız işi sezon sonunda inşallah bitireceğiz, şüpheniz olmasın. Sadece sabırlı olup bize inanın. Terimizin son damlasına kadar bu şehir için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

