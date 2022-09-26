Kongrede Divan Başkanlığı’na Genel Başkan Fermani Kurteli, Divan Başkan Yardımcılıkları’na Genel Sekreter Ahmet Şahin ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ziya Özdem ve katip üyelikleri ise Sena Tırpan ve Arzu Yaltagil seçildi.

Genel kurul Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Altınokta Körler Derneği’ne hizmet ettikten sonra vefat etmiş, dernek yöneticileri için bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali bilanço ve tahmini bütçe okunduktan sonra ise ibra edilerek seçimlere geçildi.

Seçimlerde bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kabakçı’nın sunduğu tek liste oy birliği ile tekrar yönetime seçildi.

Yönetim Kurulu’na Şaban Kabakçı ile birlikte Altan Kocaseçer, Fırat Akçan, Mustafa Yeşil ve Özge Alim seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

