Bağımsız hareketin en önemli bölümünü oluşturan Beyaz Baston’un görme engelli için bir bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu kaydeden Kabakcı, “1921 yılında trafik kazası sonucu kör olan Londralı bir fotoğrafçı, çevredekilerin kendisinin kör olduğunu anlaması ve dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmasıyla başlar ve simgeleşmesini sağlar. Bu amaçla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası Beyaz Baston Haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Görme engelliler için Beyaz Baston’un ilk kullanmaya başladıklarında benimsenmesi zor olan ancak benimsendikten sonra bırakılması mümkün olmayan ve ona her koşulda rehberlik eden bir arkadaş olduğunu ifade eden Kabakcı, açıklamasında şunları dile getirdi: “Beyaz Baston kimsenin “kör” gibi görünmesine neden olmaz, aksine “kör” birinin kendine güvenen biri olarak görünmesini sağlar. Dolayısıyla kendi başına gezme becerisi kazanan görme engellilerde; motor becerileri gelişir, vücut organları daha sağlıklı olur, kendine güven duygusu oluşur ve sosyal hayata daha fazla katılır.

Beyaz Bastonun kullanılması ve yaygınlaşmasında görme engelliye verilecek eğitim son derece önemlidir. Eğitimde bastonun ne işe yaradığı anlatılır ve elle tutulan, yere dokunan uçlarının hangi uçlar olduğu öğretilir. Baston tek elle tutulur ve tutarken kolun bel hizasında olacağı, elin ise hareket ettirileceği anlatılır. Baston kullanırken sürekli aynı yönde değil bir sağa, bir sola vurarak hareket ettirilir ve vücut hizasını 5 cm. den fazla geçmemesine dikkat edilir. Her adımda baston bir kez yere vurulur ve sola adım atınca sağa, sağa adım atınca sola vurulur. Baston önde yürüyen birisini sese göre takip etme becerisi kazandırıp, çıkardığı yankılanma seslerinden yararlanarak etrafındaki engelleri fark etme becerisi kazandırır. Baston kullanarak yürürken çok yavaş yürümenin de çok hızlı yürümenin de dezavantajları vardır. Çok yavaş yürümek, mesafe kavramının, ses ve işaretlerden yararlanma becerisinin gelişmesini zorlaştırır. Çok hızlı yürümek ise, engeller fark edildiğinde hemen durmak mümkün olmayacağından, çarpma, düşme gibi kazaların meydana gelmesini arttırır.

Görme engelli de herkes gibi bir insandır. Bugün ülkemizde görme engellilerin ulaşmak istediği başlıca hedef, herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaşmak ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmaktır.

Dernek olarak bu koşulların sağlanması için mücadele veriyor, gerek basın gerekse yaptığımız etkinlik ve faaliyetlerimizle toplumun duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapıyoruz.” (Haber Merkezi)