Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz" çağrısı üzerine, Osmancık’taki camilerde sabah namazı buluşmaları yapıldı. Kur’an-ı kerim okundu ve dualar edildi.

Beyler Çelebi Camiindeki buluşmada da namaz öncesi Kur'an-ı kerim tilavet edildi. Sabah namazının kılınmasının ardından İlçe müftüsü Dr. Eyyup Aydın'ın yaptığı sohbet ve akabindeki dua ile program son buldu.