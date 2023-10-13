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Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını sabah, tesislerdeki fitnes salonunda yaptı. Tedavileri süren Berkay Can, Sadık Arda ve Gökhan’ın katılmadığı antrenman kuvvet çalışması şeklinde geçti.

Ahlatcı Çorum FK, günün ikinci antrenmanına ise saat 16.30’da başladı. Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahasında yapılan antrenmana da Berkay Can, Sadık Arda ve Gökhan katılmadı. Isınma ile başlayan idmanın taktik içerikli çalışma şeklinde geçtiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı takım, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek olup, yarın hazırlık maçı mı yoksa kendi arasında çift kale mi yapacağı henüz netlik kazanmadı.