“TTB’nin sesi gibi durduğu yer de bellidir” diyen Saatcı, “Türk Tabipler Birliği’nin ‘kimyasal silah’ yalanı, ‘sahibinin sesine’ en güncel örnektir. Ve maalesef TTB bunu hep yapıyor. TTB; yüzbinlerce sağlık emekçisinin sorunlarına çözüm aramak yerine, terörün ve terör baronlarının sesi olmayı tercih etmektedir. Millet, vatan, bayrak sevdalısı sağlık çalışanlarının, dün olduğu gibi yarın da bu kirli sese karşı duracağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz sağlık çalışanlarının durduğu yer milletimizin, ülkemizin ve bayrağımızın yanıdır. TTB’nin sesi gibi durduğu yer de bellidir. Tüm bu nedenlerle, TTB gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarını asla ve kat’a temsil etmemektedir.

Terörün ve terör örgütlerinin dil ve argümanlarını kullandığı ve terörle arasına mesafe koymadığı sürece de fedakâr sağlık çalışanlarından hiçbir zaman destek göremeyecektir” dedi. (Haber Merkezi)

