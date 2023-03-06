Sağlık-Sen Çorum Şubesi’nin desteklediği ve Şube Başkanı Ahmet Saatci'nin Ömer Faruk Doğar listesinden Disiplin Kurulu Başkan Adayı olarak girdiği liste, seçimi kazandı.

7. Olağan Genel Kurul seçimi hakkında açıklamalarda buluna Saatci “Şölen havası içinde, birlik ve beraberliğin öne çıktığı, kazananın Sağlık-Sen olduğu seçim sonuçlarının önce teşkilatımıza, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bayrak değişiminin yaşandığı seçimde Sağlık-Sen'e hizmet eden, önceki teşkilat yöneticilerimize teşekkür ediyor, yeni yönetim listesinde görev alan yöneticilerimize muvaffakiyetler ve kolaylıklar diliyorum. Şahsıma Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini tevdi eden genel merkez yöneticilerine ve destek veren üst kurul delegasyonuna teşekkür ediyorum. Durmak yok çalışmaya devam prensibince bayrak değişinin sendikamıza ayrı bir sinerji ve enerji vereceğinden kuşkumuz yok. Sahada Sağlık-Sen üyesi olan, destek veren, emeklerini esirgemeyen üyelere, temsilcilere, yönetim, denetim, disiplin kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde kazanım varsa, bu kazanımın tek adresi yetkili olan Sağlık-Sen'dir. Sağlık-Sen olarak bugüne kadar asla başkasına ait olan kazanımı sahiplenmedik. Kısaca lafın değil, azmin, mücadelenin, kazanımın tek adresi olan Sağlık-Sen'in yeni dönemde artarak büyüyeceğinden hiç şüphemiz yoktur” dedi.

(Haber Merkezi)

