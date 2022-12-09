Diş Protez Teknisyen/Teknikerleri Günü’yle ilgili bir basın açıklaması yapan Saatcı, diş protez teknisyen ve teknikerlerin zor şartlar altında yoğun tempo ile çalıştığını ve bu hizmeti sunarken çalıştığı birkaç yıldan sonra meslek hastalıklarına yakalandığını belirtti.

Diş protez teknisyenlerinin çalışma şartlarındaki olumsuzluklara ve fiziki yetersizliklere de değinen Saatcı, “Protez yapımında kullanılan maddelerin kanserojen olması nedeniyle diş protez teknisyenlerinin sağlıkları ciddi tehdit altındadır. Çalışanlar, bir meslek hastalığı olan silikozisle karşı karşıya kalmaktadırlar. Var olan ciddi sorunlarla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın diş protez teknisyenlerinin iş yükünü arttıran uygulamalarını sonlandırılmasını ve iş yükünün azaltılmasını talep ediyoruz. Diş protez teknisyenleri pek çok sorunla birlikte hizmet üretmektedirler. Çalışma şartlarındaki olumsuzluklar, çalışma ortamlarındaki fiziki yetersizlikler, çalışma sürelerinin fazlalığı ve iş yükünün arttırılması gibi sorunlar çalışanların sağlığını tehdit etmekle birlikte iş motivasyonlarını da olumsuz etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Saatcı, “Sağlık-Sen olarak, diş protez teknisyenlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması ve çalışanların lehine olacak ilgili düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi temennisiyle çalışanlarımızın 6 Aralık Diş Protez Teknisyen/Teknikerleri Günü’nü kutluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

