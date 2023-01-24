Saadet Partisi tarafından Postane önünde düzenlenen ve İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın da destek verdii basın açıklamasında İsveç’teki provokasyona tepki gösterildi.

“İslam’a ve Kur’an’a yapılan bu saygısızlığı ne bir Müslümanın ne de aklını kullanan bir insanın hoş göremeyeceğini düşünüyoruz” diyen Cıdık, insanların inançlarına ve mukaddesatlarına hakaretin bir insan hakkı ve özgürlük olarak görülemeyeceğini söyledi.

Doğuştan bütün insanlara eşit olarak verilen hakların bulunduğunu kaydeden Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Batı, kendi eseri olan, 1950’de imzaladığı ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bile uygun davranmamaktadır. Yıllardır örneklerine şahit olduğumuz barbarlığına son olayla yenisini eklemiştir. İslam düşmanlığının Avrupa’da Siyonist ve küreselci şer odakları vasıtası ile körüklendiğini görmekteyiz.

Avrupa milletlerine sesleniyoruz, İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için dünya üzerindeki tüm insanlara hitap etmektedir. İnsanlık İslam’ın merhametine ve rehberliğine muhtaçtır. Kur’an yakma provokasyonu ise insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır.

Allah’ın Enam suresi 108’de ‘Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler’ emri gereğince insanların inancına saygı göstermeye devam edeceğiz. Ancak bilinsin ki Müslümanlar kendi mukaddesatları için, Kuran için, Mescid-i Aksa için canlarını verecektir. Ve yine bilinsin ki Rasmus Paludan gibi soysuzlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Saadet partisi olarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)

