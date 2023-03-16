Milletvekilliği genel seçimleri için Saadet Partisi’nde de ilk günlerde yoğun bir başvuru alınmaya başlandı. Çorum’dan da milletvekili aday adaylığı için şimdiden 4 isim başvurularını tamamladı.

Buna göre Saadet Partisi Çorum İl Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İbrahim Can Kahve ilimizin tanınan ve sevilen simalarından Modeko Mobilya sahiplerinden Mahmut Bulut ve Güher Elektrik sahibi Seyit Ahmet Güher evraklarını Saadet Partisi Seçim Komisyon Başkanlığı’na teslim ederek aday adayı oldular.

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan adaylar; “Biz ülkemize, devletimize, milletimize daha iyi hizmet etmek adına halkımızın sorunlarını çözmek, gelecek nesillerin eğitim, sağlık, çalışma hayatı, aile sosyal hayat ve benzeri konularda hizmet yarışının bir parçasıyız. Saadet Partisi mensupları olarak gayemiz tüm insanlığın din dil ırk ve mezhep gözetmeksizin eşit hak ve adalet çerçevesinde hizmet almasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle şimdiden 14 Mayıs'da yapılacak seçimlerin ülkemize milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'dan niyaz ederiz” dediler.

(Haber Merkezi)

