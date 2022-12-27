Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Saadet sahada konsepti ile Genel Merkezimiz tüm Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de halkla kucaklaşma gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Mehmet Karaman başkanlığında diğer GİK üyelerimiz Muhammed Cüneyd Yanmaz, Mehmet Fethi Öztürk ve Adil Barsbay şehrimizde ve ilçelerimizde esnaf ziyareti, dernek ziyareti, STK ziyareti, hasta ziyareti, gençlik buluşmaları gibi bazı ziyaretler gerçekleştireceklerdir.

29 Aralık Perşembe günü teşkilat binamızda yerel basınımızla birlikte yapacağımız sohbetimizin ardından GİK üyelerimiz ve teşkilat görevlisi kardeşlerimizle birlikte çalışmalarımıza start vereceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

