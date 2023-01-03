Osmancık İlçe Başkanı H. İbrahim İnoğlu nezaretinde gerçekleşen programlara İlçe Sorumlusu Eyyüp Ergün, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Işık ve teşkilat mensupları katıldı.

Ziyaretler çerçevesinde Osmancık Haber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selma Çetindere'yi ziyaret eden SP GİK Üyesi Yanmaz, “Türkiye genelinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bizler de bu hafta Çorum il ve ilçeleri ziyaret ediyoruz. Esas ana ziyaretlerimiz esnaflarımız. Beraberinde mülki amirlerimizi, STK'ları ve basınımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizin amacı seçim çalışması değil, partimizin teşkilat çalışmasıdır. Sizler basın olarak ilçeye hizmet vererek tanınması ve gelişmesine katkıda bulunuyorsunuz. Yerel esnafa sahip çıkılmakla birlikte yerel basına da destek verilmelidir. İşinizde başarılar dilerim” dedi.

İlçe esnafını ziyaret eden Saadet Partililer, esnaf ile bir süre sohbet ederek bereketli kazançlar temennisinde bulundular. Devamında Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı'yı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunuldu.

Muhammed Cüneyd Yanmaz Alaca ilçe ziyaretinde ise İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen'le bir araya geldi dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

(Haber Merkezi)

