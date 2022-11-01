Kongre Hacı Bayram Veli Kongre Salonu’nda düzenlendi. Düzenlenen kongreye Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı.

Kongrenin ardından açıklamalarda bulunan Cıdık, “30 Ekim 2022 Pazar Günü, Hacı Bayram Veli Kongre Salonunda Saadet Partimizin 8. Olağan Kongresini yoğun bir katılımla icra etmiş bulunuyoruz. Tüm teşkilat mensuplarımızın yüksek bir motivasyon ve kararlılığa sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kongrede ortaya çıkan coşkulu tablo, milletimize umut olmuştur.

Saadet Partimiz yarım asırdan fazladır, milletimize, ülkemize en büyük katkıları sunmuş en büyük adımları atmasını sağlamıştır. Bundan sonra da ilk seçimde iktidara gelerek ilkelerinden taviz vermeden aynı kararlılıkla milletimize en hayırlı hizmetleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kongre büyük bir kalabalıkla yapılmasına rağmen, gerçek gücümüzün sadece küçük bir parçasıdır, numunesidir. Birileri istemese bile, üzülse bile bu gücün gerçek kısmını seçimde göstereceğiz inşallah. Kongremizin ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hatırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

