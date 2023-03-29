“6 Şubat’ta meydana gelen ve ulusça aynı acıyı paylaştığımız deprem sonrası yaralarımızı birlikte sarmaya devam ediyoruz” diyen Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz, Ramazan ayı münasebetiyle KYK yurdunda kalan depremzedelerle buluştuklarını söyledi.

Yılmaz, yaptıkları ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Acıda ve kederde kenetlenen yardıma koşarak giden bir millet olarak, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifine mazhar olmak adına onlar açken biz evinde mutlu sofrasında yemek yiyenlerden olamayız.

Saadet Partimiz deprem bölgemizde çadırlar kurarak, aşevleri kurarak deprem mağduru kardeşlerimize ikramda bulunmaya devam ediyor. Biz birleştik, rabbim yardım ve infaklarımızı bereketlendirdi. Azlar çok oldu. Bir avuç denen insanlar bir dev oldu. Depremzedeler için kurduğumuz sofra doldu taştı. Sonuç birimiz değil hepimiz mutluyuz.

Emeklerini bir an olsun esirgemeyen teşkilatıma, teşkilatımıza gönül veren vatandaşlarımıza, Saadet Partisi Kadın Kollarımıza, Yeşilay derneğimize katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)

