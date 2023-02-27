Erbakan’ın birçok miras ve sorumluluklar yükleyerek bu dünyaya veda ettiğini kaydeden Gökgöz, “Bunlardan birisi kardeşlik bağlarıdır. Bu kardeşlik bağlarımızın ne kadar güçlü olduğuna milletçe bu süreçte gördüğümüz gibi tarihimizde milletimizin başına gelen türlü felakette defalarca tanıklık ettik. Farklı düşünce yapılarımızın zenginliğini beraber bölünmeden milletçe yaşayabilmemizde bir engel olmadığını tarihi akış içerisinde gösterdiğimiz gibi yine göstermek ana vazifelerimizden olmalıdır. Milletçe Güneydoğumuzda 6 Şubat depremini birlikte yaşadık bu felaketin maddi ve manevi travmalarının yaralarını yine birlikte sardık sarmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erbakan’ın Siyonizm üzerine de ciddi uyarılarda bulunduğunu anımsatan Gökgöz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kendisinin üzerinde durduğu konu Büyük Orta Doğu Projesi’dir. Diğer karşılığı da BİP yani Büyük İsrail Projesidir. BOP'un şu anki amacı doğrultusunda içerisinde depremden etkilenmiş 10 ilimizin de dahil olduğu Fırat ve Nil nehri arasındaki topraklarda Büyük İsrail'in kurulmasın arzusunda olan Siyonistlerin iştahını kabartmış durumda. Güneydoğunun boşaltılması ve insansızlaştırılması adına Siyonizm'in ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Devlet ve millet olarak bu coğrafyanın tekrar ayağa kaldırmamız adına yine yaşanabilir bir şehirler için ivedilikle sağlıklı adımlar atılmalıdır. Topraklarımıza sahip çıkmalı yabancıların toprak satın almasına kesinlikle müsaade edilmemeli; şehirlerini deprem dolayısıyla terk etmek durumunda kalan vatandaşlarımızın tekrar memleketlerine dönmeleri sağlanmalıdır. Tekrar sanayisi ve tarımı canlanmalı ve hatta tarihi canlandırılmalıdır.” (Haber Merkezi)

