İHH Çorum Kadın Kolları, Derman Derneği Kadın Kolları, Kızılay Derneği Kadın Kolları ve İlke-Der Kadın Kolları yönetici ve üyelerini ziyaret eden Saadet Partili kadınlar bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde konuşan SP İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz; “’Saadet Kadın Sahada’ çalışması kapsamında ülke genelinde parti teşkilatları olarak ziyaretlerde bulunuyoruz. Ziyaret noktalarımızda sivil toplum kuruluşları ve esnaflar var. Ziyaretlerimizin amacı seçim çalışması değil, partimizin teşkilat çalışmasıdır. Yerel esnafa sahip çıkılmakla birlikte toplumun ihyası için çalışan siviy toplum kuruluşlarımızın kadın kollarına da destek verilmelidir. Çalışmalarınızda başarılar diler, kandilinizi kutlarım” dedi

Saadet Partili kadınlar ayrıca “Gençler 2023’den ne bekler?” isimli fikir duvarı çalışması yapılarak gençlerle bir araya geldi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci molası verildiğinde yani karne gününde “bin 1 bere” çalışması ile de karne heyecanı yaşayan öğrencilere bere hediye edildiği vurgulandı.



(Aliye ÖNCEL)

