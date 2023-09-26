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Çorum'da uzun yıllar klasman futbol hakemi olarak görev yapan ve şimdilerde Çorum İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, beden eğitimi öğretmeni Özcan Genel’in amcası, eski İl Hakem Kurulu üyelerinden Remzi Genel'in kardeşi Ruşen Genel (68) önceki gün akşam, evinde kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Genel hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi dün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Altınbaş köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.