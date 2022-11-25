Öğretmenlerin öğrenciler aracılığı ile ülkeye yön verdiklerini anlatan Rumi Bekiroğlu, bir ülkenin en büyük hazinesinin iyi yetişmiş gençleri olduğunu vurguladı. İyi yetişmiş gençlerin ülkenin yönetimini devralmasının, geleceğe güvenle bakılmasını, ekonomik ve siyasal alanlarda emin ve sağlam adımlar atılmasını sağlayacağını belirten Bekiroğlu, ülke yönetimini iyi yetişmemiş kişilerin devralması durumunda ise insanların geleceklerinden kuşku duyacağı gibi gençlerin de ülkeden gitmek için yol bulma arayışına gireceğini söyledi.

Çağdaş ve özgür ülkelerin eğitime büyük önem verdiklerini bunun için de öğretmenleri ön planda tuttuklarını kaydeden Gelecek Partisi Etik Kurulu Üyesi hemşehrimiz Bekiroğlu; “Öğrencilerine bir harf öğretebilmek için bütün zorluklara rağmen fedakarca emek veren öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

