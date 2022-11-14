Çorum’un Kazıklıkaya Köyü’nden gelme Farabi Polat’ın babası Rıza Polat (79) yaşında vefat etti. CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan Dede Şahin Polat, Süleyman, İsmail, Doğan ve Kasım Polat’ın amcaları olan ve 6 çocuğu bulunan Rıza Polat sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Rıza Polat'ın cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde düzelenen helallik alınma töreni sonrasında merkeze bağlı Kazıklıkaya köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

