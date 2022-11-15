Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Polat ve Dede Şahin Polat'ın amcaları, 6 çocuk babası Rıza Polat (79) son yolculuğuna uğurlandı. Farabi Polat'ın babası, Abidin, İsmail, Doğan ve Kasım Polat'ın da amcası olan Rıza Polat'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından merkeze bağlı Kazıklıkaya Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, CHP eski İl Başkanları Hasan Eray Tüfekçi, Cengiz Atlas, İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, bazı parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

