Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da 35 yılı geçkin süredir Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliği de yapan Rıfat Büfe bugüne kadar Milli Piyango Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Kazı Kazan gibi oyunlardan onlarca kişiye büyük ikramiyeler kazandırmıştı.

Rıfat Büfe Sahibi Rıfat Umur, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğini bozmayarak ÇORUM HABER’in 39’uncu, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ise 54’üncü yılına özel olmak üzere, 039054 numaralı Milli Piyango bileti oluşturarak gazetemize ulaşırdı.