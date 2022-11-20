Çorum’da 30 yılı geçkin süredir Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliği de yapan Rıfat Büfe bugüne kadar Milli Piyango Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Kazı Kazan gibi oyunlardan onlarca kişiye büyük ikramiyeler kazandırmıştı.

Son olarak Kazı Kazan oyunlarından 200 bin TL ve 500 bin TL, daha sonra ise Sayısal Loto’nun ek oyunu olan Süper Star ile konuşma engelli bir vatandaşa 121 bin TL’lik ikramiye kazandıran Rıfat Büfe bu kez de Kazı Kazan’da bir talihlinin yüzünün gülmesini sağladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde bir kişinin 10 bin TL ikramiye kazandığı Rıfat Büfe de önceki gün de bir kişi daha Kazı Kazan oyunundan 10 bin TL kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

(Volkan SINAYUÇ)

