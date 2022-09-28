Çorum’da 30 yılı geçkin süredir Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliği de yapan Rıfat Büfe bugüne kadar Milli Piyango Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Kazı Kazan gibi oyunlardan onlarca kişiye büyük ikramiyeler kazandırmıştı.

Son olarak Kazı Kazan oyunlarından 200 bin TL ve 500 bin TL ikramiye kazandırarak dikkat çeken Rıfat Büfe şimdi de Sayısal Loto’nun ek oyunu olan Süper Star ile konuşma engelli bir vatandaşa 121 bin TL’lik ikramiye kazandırdı.

İsmini açıklamak istemeyen konuşma engelli vatandaşın 12 TL’lik Süper Star numaralı biletine 121 bin 203 TL kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Rıfat Umur, talihliyi tebrik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

