Çorum’un en eski sabit Milli Piyango, Spor Toto, Sayısal ve Kazı Kazan bayilerinden biri olan Rıfat Büfe 35’nci yılında da yine geleneği bozmadı.

Ülker & Rıfat Umur çiftinin işletmeciliğini yaptığı, Hürriyet Parkı arkası tarihi Çorum Meydanı önünde faaliyetlerini sürdüren Rıfat Büfe her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğini bozmayarak ÇORUM HABER’in 41’inci, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ise 58’nci yılına özel olmak üzere, “194156” seri numaralı Milli Piyango bileti oluşturarak gazetemize ulaşırdı.

Bugüne kadar bir çok şans oyununda Çorumluların yüzünü güldüren Rıfat Büfe, ÇORUM HABER’e özel oluşturduğu Milli Piyango biletinin yanısıra Sayısal Loto, Şans Topu ve Süper Loto’daki çekilişler için de özel birer bilet hazırlayarak teslim etti.

Muhabir: Haber Merkezi